Дизайн-эффект

Персональный рейтинг Зеленского на четыре процента выше рейтинга его «зеленой партии». Причем мы все понимаем, что никаких «слуг народа» на самом деле нет, поскольку речь идет о чисто виртуальном проекте. У партии «СН» даже уборщицы нет. Не говоря уже о развитых региональных представительствах. У Зеленского, который так и не стал Голобородько, сейчас 40 процентов, у «слуг» – 36. Без учета, естественно, дизайн-эффекта. Мы же с вами взрослые люди и понимаем, что это значит.



Опрос проводился конторой, второе поколение руководства которой выросло на протеиновых грантах правительства США. Центр имени первого мужа Мостовой. То есть Разумкова. Последний бизнес семейства Гриценко–Мостовых. Еженедельник «Зеркало недели» приказал долго жить. И это понятно: диджитализация и резкое падение спроса на материалы «соросят». Все мы знаем, что бывший заместитель Мостовой Сергей Рахманин был отобран по результатам конкурса на роль основного политического импланта партии Сороса с созвучным названием «Голос». Слава Вакарчук потерял всякий интерес к парламентской деятельности, поскольку он думал, что станет премьер-министром, а в результате вынужден зарабатывать на жизнь оралом в Минске и других городах бывшего СНГ. К чему мы все ведем? К банальному вопросу: верить или не верить результатам исследований центра Разумкова, особенно с таким дизайн-эффектом?



Давайте пойдем логическим путем и прислушаемся к интуиции. Она мне подсказывает, что рейтинг Зеленского стремительно валится и давно перешел Рубикон в пятьдесят процентов. Поэтому когда в январе всякие там бекешкины и прочие «деминициативы» трубили о пятидесяти процентах президента и под пятьдесят процентов у «слуг», я был не согласен. Один Киевский институт имени не известного мне Ярмоленко называл более или менее реальную цифру 49 процентов. Это про Зеленского.



«Грантососы» из центра как бы подтверждают мои внутренние ощущения. Они обрисовали прекрасно видимую тенденцию электоральной катастрофы как самого Зеленского, так и его партии. На самом деле, конечно же, с учетом того самого дизайн-эффекта цифры еще более печальные. Смело отнимайте десять процентов. И получим рейтинг в 30 процентов у президента и 26 – у «слуг». Опять же, по логике, у Зеленского и «СН» должны быть идентичные электоральные показатели. Неужели «слуги» сильнее зашкварились, чем президент? Как по мне, они идут ноздря в ноздрю. Если выражаться точнее, то очко в очко. Откуда разница в четыре очка в пользу Зеленского? Сразу отбрасываем очко Арахамии и Нефедова. И остальные два тоже. Как говорит кассирша Нина Петровна, «гандоны не бьются!».



Опять же интуиция подсказывает: если у «зеленых» все падает, то где-то должно расти. С учетом того же е…го дизайн-эффекта. Должно расти у «Оппозиционной платформы» Бойко. И действительно: у самого Юрия Бойко рейтинг 15%, а у «Платформы» – тоже 15%. Применяем дизайн-эффект и получаем, что так не может быть. Почему у Зеленского и «слуг» разница в гребаных четыре процента, а у Бойко с «Плаформой» все тютелька в тютельку? Смело плюсуем десять процентов. Интуиция подсказывает – это реальные цифры. Концепция «новых лиц» уже не работает. Любые старые лица на фоне гомосексуалистов из «соросятника» смотрятся свежо и обнадеживающе. Как говорится, старый конь борозды не испортит. Да, пахать глубоко не сможет, однако не станет информационно дристать с поразительным эффектом «свежести».



Как-то дико смотрится как бы рост популярности «Европейской солидарности». Было 8 с хвостиком, стало 13,5. Откуда такой хвостик вырос? Электорат Петра Алексеевича стабильно проживает в пределах санитарной зоны – Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Насколько я понимаю, население зоны постоянно уменьшается за счет европейской интеграции, поэтому потенциал роста у них давно исчерпан. Однако встанем на место сотрудников центра Разумкова. У кого из них поднимется рука опубликовать план «реванша прокремлевских сил»? К тому же контора буквально кишит «порохоботами» и прочими специалистами по национальной памяти. Опять же дизайн-эффект. В итоге Петр Алексеевич барахтается в пределах привычных ему пяти-шести процентов. Однако публиковать столь печальные для бывшего главкома цифры никто не будет.



Идем дальше. Очень интересный показатель – уровень доверия. Берем данные центра Разумкова: президенту доверяют 51,5% опрошенных, парламенту 28, правительству 28. Чистой воды вранье. Даже не сомневайтесь. Вы можете найти среди своих знакомых человека, доверяющего «соросятнику» Гончарука? Возможно, авторы опроса принимали во внимание точку зрения каких-то диких животных стадного типа. Тех же лошадей Пржевальского, которые без всякого участия Кабмина расплодились в Чернобыльской зоне. Опять же уровень доверия к президенту прямо пропорционален уровню доверия к Гончаруку, которого он нам назначил для прикола. Откуда 51 процент доверия, если у него рейтинг в районе сорока процентов? Как позиционировать те десять процентов, которые доверяют Зеленскому, но собираются проголосовать за кого-то другого? Какой-то бисексуализм, честное слово.



И под конец о дизайн-эффекте. Многие, наверное, спрашивают: что это, б…ть, за шняга? Отвечаю: величина, показывающая, во сколько раз теоретическая погрешность увеличилась в силу специфики применения методики формирования выборки. В данном случае специфика заключается в том, что результаты опроса напрямую связаны с размером материальной помощи лицам, которые его проводили.

