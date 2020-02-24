Минздрав готов к еще одной эвакуации украинцев из Китая

Министерство здравоохранения готово к еще одной эвакуации украинцев из Китая в случае, если они изъявят такое желание, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. "Мы готовы к еще одной эвакуации наших граждан, сейчас МИД ведет работу с гражданами, которые находятся в китайской провинции Хубэй, и выясняет, если ли желание и готовы ли они к эвакуации на территорию Украины", - сказал он на брифинге в понедельник.

"Если такое желанием будет высказано, то, я думаю, правительство сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить. События, которые происходили неделю назад, не повторятся", - заверил Ляшко.

Он также сообщил, что все, кто работают в обсерваторе в Полтавской области, обеспечены необходимыми средствами защиты.

"Все, кто работает с биологически патогенными агентами, имеют средства индивидуальной защиты и спецодежду, которые сертифицированы согласно соответствующими стандартами. Коронавирус – это гриппоподобное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, поэтому специфика защиты этих работников отвечает уровню защиты и классу патогенности данного возбудителя инфекционного заболевания", - сказал замминистра.

В свою очередь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заверил, что случаи, когда прибывающие в Украину граждане будут отказываться проходить температурную проверку, будут преданы огласке.

"Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он.