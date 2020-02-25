"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев

"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов. В январе цены на голубое топливо на нужды жителей страны также были снижены на 15 процентов. Как отметили в компании, февральская стоимость "является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года".

Украинские власти обязали компанию продавать голубое топливо по цене, сформированной по специальной формуле.



Отметим, Нафтогаз снизил на март цены на газ для промышленности и бюджетников на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м (с НДС).



В то же время, Оператор ГТС Украины отмечает, что цены на газ на торгах на Украинской электронной бирже уже упали ниже 4000 гривен с НДС.



