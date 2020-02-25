МИД РФ: трагедию MH17 делают балаганом, говоря об очевидце запуска "Бука"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с балаганом слова нидерландского прокурора о том, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе имеет свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.



До этого нидерландский прокурор Фред Вестербоке, комментируя в эфире телеканала CBS вопрос о свидетелях запуска ракеты, отметил, что есть по крайней мере один очевидец запуска.



"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...". Противно. Из трагедии устроили балаган", – написала официальный представитель МИД в Facebook, реагируя на сказанное.



Направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 малайзийский Boeing рухнул 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.



Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позднее обнародовала промежуточные итоги. Следователи предполагают, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документы, свидетельствующие о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, тем не менее эта информация была следователями проигнорирована.



В МИД РФ подчеркивали, что обвинения ССГ в причастности РФ к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

