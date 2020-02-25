"Слуги народа" хотят ввести прогрессивную шкалу для подоходного налога

"Слуги народа" хотят ввести прогрессивную шкалу для подоходного налога

Депутаты от "Слуги народа" хотят сделать "плавающим" налог на доходы физических лиц (НДФЛ) также известный как подоходный налог.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 3076, который подали в раду депутаты "СН" Андрей Холодов, Олег Воронько, Алексей Леонов и другие.

Так, в Украине собираются ввести прогрессивную шкалу налогообложения, распространенную в странах ЕС и от которой в Украине отказались в 2004 году, чтобы бороться с теневыми зарплатами.

Согласно законопроекту Максимальная ставка НДФЛ может вырасти с нынешних 18% до 27%. Отдавать государству по максимальной ставке придется гражданам в доходом больше 200 минимальных зарплат (940 тысяч гривен в месяц). В тоже время украинцам с невысокими и даже средними зарплатами (до 5 минималок, что на сегодняшний день составляет 23,5 тысяч гривен) обещают снижение подоходного налога с нынешних 18% до 15%. А те, кто сидит на минимальной зарплате и вовсе не будут ничего платить.

Кроме того, в проекте закона прописана отмена налога на депозиты включая военный сбор (всего 19,5%).

Отметим, что большинству украинцев такие нововведения на руку, так как позволят сэкономит на налогах. Скажем, сейчас те, кто получает минималку, а таких людей немало в бюджетных учреждениях, скажем, в больницах, платят с и без того скромной зарплаты 940 гривен, то есть на руки получают уже меньше 4 тысяч. Также минимальную зарплату получают многие работники частного сектора, которым доплачивают зарплаты "черным налом".

Но не стоит исключать и то, что пересмотр налоговых ставок может было первым шагом к всеобщему декларированию, которые подразумевает, что налоги будут платить не только с официальных зарплат, а со всех доходов.

"На 2021 год намечена масштабная налоговая реформа. И за "пряником" в виде сниженного подоходного налога может последовать "кнут" — всеобщее декларирование", — считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.