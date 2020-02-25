Дробович предложил запретить ношение формы тоталитарных режимов

Украинский институт национальной памяти инициирует запрет публично носить форму тоталитарных режимов, если на Украине не будет работать закон, запрещающий пропаганду их символики, заявил глава института Антон Дробович.



С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.



"Если просто закон не будет работать в таких случаях, я готов инициировать нормативно-правовые акты о запрете публичного ношения формы тоталитарных режимов, как это сделала недавно Латвия", - сказал Дробович в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ".



По его словам, институт проведет консультации с сообществами реконструкторов и попробует договориться, чтобы это было сознательное и добровольное решение.

По мнению Дробовича, люди, которые приходят на массовые мероприятия в форме СС или со свастикой, должны быть задержаны.

