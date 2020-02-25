Трамп запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома, сообщило 25 февраля агентство Reuters.



"Сегодня администрация направляет в Конгресс дополнительный план финансирования на 2,5 миллиарда долларов, чтобы ускорить разработку вакцины, поддержать деятельность по подготовке и реагированию, а также по закупкам необходимого оборудования и материалов", − уточнила представитель управления.



При этом на разработку вакцины планируют использовать более миллиарда долларов.



Сам Трамп заявил в Twitter, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.



"Коронавирус находится под контролем в США. Мы в контакте со всеми связанными с этим странами", − написал он.

