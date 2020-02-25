В Украине объявили штормовое предупреждение
Во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В понедельник, 24 февраля, в Украине из-за осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП был обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.
Источник: УНИАН
11:23