В Киеве в люке теплотрассы обнаружили три трупа

В Голосеевском районе столицы в люке теплотрассы загорелся мусор, после тушения и разведки спасатели обнаружили три трупа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.



"25 февраля в 6:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Набережно-Корчеватской, 56/66, что в Голосеевском районе столицы", - сказано в сообщении.



На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайшего пожарно-спасательного подразделения. По прибытию, пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. При проведении разведки бойцы обнаружили 3 человека без признаков жизни.



В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 - ликвидирован.



Причина возгорания устанавливается.

