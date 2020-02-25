Гончарук назвал главное конкурентное преимущество Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что Украина уже состоялась как демократическое государство, и это одно из главных ее конкурентных преимуществ. "Как демократия мы уже состоялись, и это, возможно, это одно из главных конкурентных преимуществ, которое у нас есть", - сказал Гончарук на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

В то же время, премьер отметил, что это делает Украину более уязвимой из-за "информационных войн".

Также глава правительства подчеркнул, что на самом высоком уровне украинской власти на данный момент нет коррупции. "В правительстве коррупции точно нет", - сказал он.

В то же время, Гончарук отметил, что много коррупции остается на среднем уровне государственного управления и на местах.