Из-за коронавируса украинские пограничники проверяют приезжих на границе с ЕС

В пункте пропуска Тиса начали проверять приезжих в свзи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 25 февраля.



В ГПСУ напомнили, что совместно с Минздравом будут проверять температуру пассажиров, следующих из Италии.



В частности, сегодня на границе с Венгрией, в пункте пропуска Тиса, было начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину. Как подчеркнули в ГПСУ, этот пункт пропуска является крупнейшим направлением въезда наших граждан и граждан Италии в Украине.



"Через пункт пропуска Тиса выполняются нерегулярные рейсы - это около 500 микроавтобусов в неделю, пересекающих государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении", - уточнили в ГПСУ.



Как сообщает УНН, помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко заверил, что по состоянию на 10:50 вторника ни одного гражданина с признаками респираторных заболеваний не выявили.



"К счастью, таких случаев зафиксировано не было. Наша главная цель - не допустить распространения вируса в Украине", - сказал он.

