На Всеукраинский референдум хотят вынести вопрос возвращения смертной казни - Стефанчук

По результатам проведенного анализа, первый вопрос для вынесения на Всеукраинский референдум - возвращение смертной казни. Об этом, выступая перед журналистами, заявил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.



"Мы сейчас проводили аналитику, какой вопрос номер один вы бы вынесли на Всеукраинский референдум? Вы будете удивлены - не земля, а возвращение смертной казни. Вот скажите, пожалуйста, может ли референдум сегодня для европейской страны вернуть смертную казнь? Поэтому мы должны поставить эти предохранители, мы должны просчитать все вещи, чтобы дать нормальный инструментарий народу проявляться", - подчеркнул Стефанчук.

