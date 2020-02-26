Комаровский объяснил, как уберечь ребенка от гриппа и простуды

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал, как уберечь ребенка первого года жизни от вируса гриппа и частых простуд.



"... Частых простуд у детей первого года жизни не бывает. А вот грипп и другие ОРВИ действительно представляют опасность для детей. Самый надежный способ защиты от гриппа - привить взрослых, тех, кто может этот вирус в дом принести. Речь идет о родителях, о няне, о старшем брате и т.д.", - написал доктор.



Он добавил, что другие варианты защиты от вирусов представляют собой прогулки вне мест скопления людей и вообще ограничение контактов с людьми, регулярные проветривания помещения, поддержание в нем режима чистого прохладного влажного воздуха, использование солевых капель в нос.



"Опасным заблуждением многих родителей является убежденность в том, что существуют некие волшебные таблетки, способные защитить ребенка от гриппа и ОРВИ. К огромному сожалению, средств с доказанной профилактической эффективностью не существует", - подчеркнул Комаровский.

