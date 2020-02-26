Зеленский: импорту нет места в угольной отрасли Украины

На сегодня в угольной отрасли Украины нет места импорту. Об этом на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, не может быть речи об импорте, если страны, откуда Украина импортирует уголь и электроэнергию, закрывают для нее свои рынки.



"Поэтому сначала наш уголь, наша электроэнергия. Если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждение импорта конкретной марки угля. Импорту нет сейчас места в нашей угольной отрасли. Это срочное задание нашему министру", - добавил Зеленский.

