Названо число жителей "ЛДНР" с паспортами РФ

На неподконтрольной части Донбасса 156 000 местных жителей получили российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net.



Секретарь СНБО отметил, что ведомство внимательно следит за количеством паспортов, которые выдаются Россией.



"Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ", - отметил Данилов.



Говоря о том, что СНБО делает и как на это отвечает Украина, Данилов отметил: "Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта".

