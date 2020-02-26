Берлинский фестиваль: прогнозы на главный приз

В самом разгаре Берлинский кинофестиваль – большое событие в мире кино и первый крупный ивент такого масштаба в 2020 году. В этом году Берлинале исполняется семьдесят лет, и в честь этого события организаторы фестиваля открыли программу «Столкновения». Это аналогия «Особого взгляда», программы, которая существует на Каннском фестивале. Секция «Столкновения» призвана поощрять смелые работы независимых режиссеров, а также оригинальный подход к искусству. В подборке картин для дебютной программы – пятнадцать фильмов, в том числе и работа российского режиссера Виктора Косаковского под названием «Гунда». Этот фильм поднимает вопросы отношения людей к животным. По мнению favoritnr1.com, «Гунда» имеет хорошие шансы на то, чтобы получить главный приз в этой номинации.

Помимо этой картины за награду будут бороться еще один русскоязычный фильм. «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (экранизация знаменитого философского труда Владимира Соловьева). Эту картину снял известный румынский режиссер Кристи Пую, который рассказывает о зле, дикости войны и противоречивости прогресса. В фильме будет звучать в том числе и русский язык.

Одно из центральных мест на фестивале будет отдано большому проекту «Дау», который прогремел еще в прошлом году во Франции. В Берлине покажут «Дау. Наташа», это лишь эпизод из грандиозного проекта Ильи Хржановского. Именно поэтому на Берлинале также будет организован просмотр более длительной версии этого монументального фильма – «Дау. Дегенерация», шестичасовая глава проекта.

В Берлине, по оценкам экспертов, также должен выстрелить очередной корейский фильм. После того, как «Паразиты» взяли главный «Оскар», корейскому кино достанется повышенное внимание. На Берлинале приехала работа «Женщина, которая убежала» обладателя каннского приза «Особого взгляда» Хон Сан-су. Это драма про жизнь молодой кореянки, которая наполнена тайнами, признаниями и рефлексией. «Женщина, которая убежала» вполне может взять главный приз на фестивале в Берлине, в этом уверены эксперты БК Париматч: здесь об этом свидетельствуют их коэффициенты.

Конкуренцию Хон Сан-су составит классик французского кино Филипп Гаррель, который снял черно-белый фильм о поездке провинциального юноши Люка в Париж, чтобы поступить в университет. Но в пути Люк увлекается новой знакомой Джемилой, с которой у них завязывается любовный роман. Однако Гаррель на фоне этих отношений вновь говорит о своей любимой теме – взаимодействии родителей и детей.

Важный фильм для самих немцев – экранизация знаменитого романа о столице Германии «Берлин-Александерплац». Немецкий режиссер Бурхан Курбани переосмыслил опыт картины легендарного Райнера Вернера Фасбиндера, а также выполнил свой фильм в более современных тонах и с совершенно иными выводами.