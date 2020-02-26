Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.



Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.



Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.