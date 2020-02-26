В "Борисполе" проверяют только рейсы из Италии, в аэропорту "Киев" проверки отсутствуют

В столичных аэропортах по состоянию на 14:00 вторника дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Министерством здравоохранения Украины не обеспечиваются.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта "Борисполь", по состоянию на 14:00 вторника, представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии.



"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщила агентству руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко.



По ее словам, в аэропорту "Киев" в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, находящийся в подчинении Лабораторного центра Минздрава на воздушном транспорте.



"Этот пункт работает штатно, согласно всем процедурам и в соответствии с украинским законодательством. Специалисты санитарно-карантинного пункта прибывают к месту посадки самолета, только если получают сигнал от экипажа, что на борту находится пассажир, чье состояние здоровья вызывает опасение", - пояснила Богданенко.



Как сообщалось со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

