Макгрегор узнал имя следующего соперника

Следующим соперником ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора станет американец Джастин Гейджи.



Об этом сообщает инсайдер Чисанга Маланга в twitter.



По информации источника, культовый ирландец летом выйдет в Октагон на поединок с американцем Джастином Гейджи. Стороны уже ведут предварительные переговоры.



Оба бойца в своих последних поединках победили Дональда Серроне. За свою карьеру 31-летний Гейджи провел 23 поединка, в двух проиграл, в остальных победил.

