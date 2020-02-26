США и Индия заключили контракты в сфере обороны на сумму более $3 млрд

США и Индия заключили контракты в сфере обороны на сумму более $3 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.



"Мы расширяем наше военное сотрудничество. Мы заключили сделку на сумму более $3 млрд. Индия купит вертолеты AH-64E Apache, а также вертолеты морского базирования MH-60R Seahawk", - отметил глава Белого дома, находящийся с официальным визитом в Индии.



Ранее газета The Times of India сообщила, что к визиту Трампа Нью-Дели подготовил к подписанию с Вашингтоном два крупных оборонных контракта на общую сумму $3,5 млрд: на закупку партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму $930 млн и 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму $2,6 млрд.



По словам Трампа, США с оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения о торговле с Индией.



"Другой важной темой моих переговоров с премьер-министром было развитие двусторонних экономических отношений, основанных на принципах честности и взаимности. Я настроен оптимистично относительно возможности достижения соглашения, которое очень важно для обеих стран", - сказал американский лидер.



В числе перспективных направлений сотрудничества в экономической сфере Трамп назвал также взаимодействие в области информационных технологий, в частности, по развитию сетей 5G. "Во время визита мы обсуждали важность безопасных сетей 5G, - сказал он. - Необходимо, чтобы новые технологии стали инструментом для мира, прогресса и процветания, а не для чего-то, что могло бы стать проводником цензуры и давления".



"Чтобы гарантировать, что инфраструктура будущего будет построена таким образом, который обеспечит безопасность, прозрачность и подотчетность, США работают с целым рядом партнеров, в том числе Австралией и Японией, для создания многофункциональной платформы Blue Dot Network. Это будет важнейшей инициативой, которая обеспечит страны по всему миру надежными и предоставляемыми частным сектором экономики возможностями для развития высококачественных инфраструктурных проектов", - резюмировал американский лидер.

