Минздрав: реформа не предусматривает закрытия больниц

Медицинская реформа, которая сейчас воплощается в Украине, не предусматривает закрытие больниц. Об этом в Житомире во время брифинга "Подготовка Житомирской области ко 2-й волне медицинской реформы" рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, сообщает корреспондент Укринформа.



"Ни одна больница не должна быть закрыта, что тоже является горячим вопросом. Речь идет об оптимизации предоставления медицинских услуг. Если в соседней больнице делается 100 операций по поводу аппендицита, а в нашей 15, то делать во второй оперативные вмешательства нет никакого смысла", - отметил Коваль.



По его словам, больницы с небольшим количеством операций приводят к потере практических навыков врачей, низкому качеству предоставления услуг и увеличению количества осложнений у пациентов.



Начальник управлення коммуникаций Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко привела пример таких медицинских учреждений. В частности, это хирургическое отделение в райбольнице в Ривненской области, где в течение года делают 9 операций. Кроме того, в родильном отделении в Одесской области принимают 86 родов в год.



Она объяснила, что это слишком низкие показатели и в таких отделениях врачи теряют квалификацию.



Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над запуском второго этапа медицинской реформы с 1 апреля 2020 года.



В ходе медреформы с 1 апреля механизм финансирования учреждений меняется. Каждое учреждение здравоохранения при наличии условий, оборудования и врачей может оказывать медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий. Оплата НСЗУ непосредственно больницам позволит пациентам получать бесплатно медуслуги по четырем приоритетным направлениям: лечение инсультов, инфарктов, роды и неонатальная помощь. Также будут финансироваться шесть видов диагностики, амбулаторная, стационарная, хирургическая, паллиативная помощь, мобильные стационарные бригады и 4 вида реабилитационных услуг.



