Посол ЕC назвал главные реформы для Украины

Власти Украины должны надлежащим образом провести земельную и образовательную реформы, а также реформу рынка труда. Об этом сказал посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас сообщает УНИАН во вторник, 25 февраля.



"Многие реформ до сих пор вводятся – земельная реформа, реформа рынка труда, реформа образования. Если они будут воплощены должным образом – они сделают Украину намного эффективнее для жизни и процветания украинской экономики", – сказал Маасикасна Форуме реформ: на пути к Вильнюсу в Киеве.



Посол ЕС подчеркнул, что перед Украиной продолжают стоять много вызовов. По его словам, в частности, говорится об укреплении верховенства права и борьбе с коррупцией, которые будут оставаться приоритетами не в последнюю очередь для роста уровня экономики.



Также Маасикас отметил, что после очистки банковского сектора необходимы дальнейшие усилия для восстановления доверия граждан к финансовым учреждениям, в частности, необходимо обеспечить независимость Нацбанка и улучшить корпоративное управление госбанками.



"И некоторые спросят, особенно от гражданского общества, со стороны граждан: более 15 млрд долларов налогоплательщиков были потрачены на очистку банковского сектора, вернут ли что-то налогоплательщикам? Будет ли кто-то возвращать присвоенные и похищенные средства?", – сказал Маасикас.



Отдельно он добавил, что в Украине давно назрела необходимость принятия законопроектов о внутреннем водном транспорте и о железнодорожном транспорте.



"И после лет очень ограниченного прогресса мы надеемся увидеть в этом году результаты в области реформирования и приватизации государственных предприятий", – подчеркнул Маасикас.



Кроме того, посол ЕС отметил, что ключевым элементом энергетического рынка, который функционирует должным образом, должен стать независимый энергетический регулятор.



"Он был создан по закону, и теперь должен начать работу. И он должен служить примером для создания регуляторных органов по телекоммуникациям и по атомной энергии. Относительно атомного регулятора – ЕС выделяет средства, но они будут доступны лишь тогда, когда будет принят закон, и создан новый регулятор", – подчеркнул Маасикас.

