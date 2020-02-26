Лавров: СПЧ ООН должен "дать оценку нарушениям прав нацменьшинств в Украине"

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник призвал Совет ООН по правам человека (СПЧ) дать оценку ситуации с якобы “нарушением прав национальных меньшинств” в Украине, пишет УНН.



Выступая на 43-й сессии СПЧ ООН в Женеве, российский министр отметил, что принятые Киевом законы “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, “Об образовании”, а также внесенные в Верховную раду законопроекты “О медиа” и “О противодействии дезинформации” носят откровенно дискриминационный характер, де-факто устанавливая государственную цензуру.



“Несмотря на то, что Венецианская комиссия подтвердила их дискриминационный характер, украинские власти не приняли и не собираются принимать никаких мер для исправления ситуации, — обратил внимание Лавров. — Считаю принципиально важным, чтобы Совет ООН по правам человека дал оценку этой неприемлемой ситуации и потребовал неукоснительно соблюдать права всех без исключения национальных меньшинств”.



“Надежное обеспечение прав и свобод несовместимо с двойными стандартами, — сказал российский министр. — Не может не вызывать удивления то обстоятельство, что некоторые западные коллеги, на словах радеющие за демократию, сознательно закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека в Украине”.



Лавров также решил заявить, что “соблюдение Киевом прав всех национальных меньшинств требуют и минские договоренности, которым нет альтернативы”.

