На продюсера "1+1" открыли дело за высказывания об украинском языке

Подольское районное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство в отношении продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой в святи с ее высказываниями об украинском языке.



Об этом говорится в официальном ответе на обращение народного депутата фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева, скан-копию которого он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook во вторник.



"Уголовное производство против продюсера 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования", - прокомментировал нардеп.



В ответе говорится, что по результатам рассмотрения обращения принятие решения было поручено Подольскому райуправлению полиции, следственный отдел которого 10 февраля 2020 года внес содержащиеся в обращении сведения в Единый реестр досудебных расследований под №12020100070000502 по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).



Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алена Еремеева на презентации планов канала на осень рассказала, что если комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, то все семь мелодрам были сняты на русском, сообщила "Телекритика". При этом Еремеева пояснила, что "найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто", "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии", и что "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке".



Руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий в свою очередь, сообщил, что еще одна причина съемок сериалов на русском языке – дистрибуция контента в странах СНГ, а украиноязычные сериалы снимаются, чтобы выполнять квоту украиноязычного вещания.



Позже Еремеева заявила, что ее слова о языковом вопросе были вырваны из контекста, что телеканал "1+1" всегда поддерживал развитие украиноязычного контента, еще до принятия языковых квот, но учитывая "технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам хотелось бы ".



Несмотря на это, депутаты фракции "Европейская солидарность" обратились к начальнику ГУ Национальной полиции в г.Киеве с просьбой открыть уголовное производство в отношении высказывания Еремеевой об украинском языке, расценив их как "позорные и унизительные". "Разговоры - хорошо, но должны наступить правовые последствия. Утверждение этого продюсера, которое, фактически, свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть", - отметил Арьев.

