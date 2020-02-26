Минкульт разработал законопроект о запрете животных в цирке

Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) призывает украинцев приобщиться к общественному обсуждению законопроекта, которым запрещается держать животных в цирках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook министерства.



"Цирки без животных: МКМС призывает присоединиться к обсуждению законопроекта. До 2021 года в украинском цирке не будет животных и этот запрет будет законодательный. Это принципиально и для животных, и для людей, потому все заслуживают гуманного отношения", - говорится в сообщении.



По информации министерства, такой законопроект подготовлен и сейчас проходит общественное обсуждение.

