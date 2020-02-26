Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым — Данилов

Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым. Возобновление водоснабжения возможно только после восстановления территориальной целостности Украины.



Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью liga.net.



"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя", - заяви Данилов.



Он также отметил, что не знает, почему глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал заявление о возможности возобновления водоснабжения в Крым в обмен на уступки президента РФ Путина на Донбассе.

