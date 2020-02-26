Число заразившихся коронавирусом в Италии приближается к 300

Врачи выявили в Италии уже 288 случаев заражения людей коронавирусом, сообщает во вторник итальянское телевидение.



Ранее сообщалось, что семь человек умерли в Италии от последствий заражения этим вирусом.



Наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (212 случаев заражение и шесть умерших) и Венето (42 случая заражения и один умерший). Кроме того, коронавирус присутствует и Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии и на Сицилии.



В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. В оппозиции обвиняют правительство в том, что не были заблаговременно приняты меры по защите страны от коронавируса.

