В Черновцах изолировали женщину с подозрением на коронавирус

В Черновцах женщину с подозрением на коронавирус изолировали. Этот человек уже не представляет угрозы для окружающих. Об этом сообщила на своей странице в Facebook врач-инфекционист Ольга Кобевко, передает УНН.



Врач призвала буковинцев не паниковать.



"Этот человек изолирован - то есть ограничен в контакте. То есть, этот человек уже не представляет угрозы для окружающих!" - отметила Кобевко.



Также медик добавила, что речь идет о случае подозрения, "только отобранные образцы для исследований, подтверждения еще нет".



Кобевко также напомнила, что ежедневно, на Буковину приезжает большое количество людей из регионов заражения.



"... имея информацию о бессимптомном носительстве и возможности инфицирования без проявлений болезни - никто не знает, от кого и где можно заразиться! Будьте осмотрительны, соблюдайте правила гигиены, избегайте контактов с больными и не посещайте массовые мероприятия. Будьте здоровы!" - резюмировала врач.



Отметим, что ранее местные СМИ сообщили, что в Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

