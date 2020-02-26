Пробы для теста на коронавирус взято у 100% людей на обсервации в Новых Санжарах

У всех людей, которые находятся в обсервации в Новых Санжарах, включая персонал, который обеспечивает деятельность обсервации, взяты пробы на коронавирус. Об этом сказал участник оперативного штаба, советник Премьер-министра Украины Антон Турупалов на брифинге в Новых Санжарах Полтавской области, передает УНН.



"Сегодня шестой день обсервации. Все происходит в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Температур нет. Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов уже в 100 процентов людей, которые находятся в обсервации, включая персонал, который обеспечивает ее деятельность. Уже завтра получим результаты по первой части исследуемых образцов, о чем обязательно сообщим", - сказал Турупалов.

