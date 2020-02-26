Евро-2020 может быть перенесен или отменен

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что европейские турниры, в том числе национальные чемпионаты, матчи еврокубков, а также Евро-2020, могут быть прерваны, перенесены или отменены в том случае, если ситуация с распространением коронавируса будет продолжать ухудшаться.



"Мы следим за развитием дел и ждем. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране.



Мы стараемся не останавливать турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится", - цитирует Мишеля Уву Rai Radio 1 Sport.



На данный момент в Италии наблюдается вспышка коронавируса, из-за чего отменяются спортивные соревнования, матчи ближайшего тура Серии А пройдут при пустых трибунах.



Матч-открытия Евро-2020 запланирован в Риме.

