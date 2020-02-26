ЕСПЧ окончательно признал люстрацию на Украине нарушением прав человека

Пресс-служба Европейского суда по правам человека сообщила во вторник на своей странице в Twitter о том, что Большая палата ЕСПЧ отказалась пересматривать решение суда по люстрации на Украине. Это решение по делу "Вячеслав Полях и другие против Украины" было принято палатой в понедельник.

Таким образом, вступает в силу начальное решение суда, принятое 17 октября 2019 года. Тогда ЕСПЧ констатировал нарушение прав украинских чиновников, уволенных в 2014 году по принятому при экс-президенте Украины Петре Порошенко закону "Об очищении власти" (люстрация). Согласно данному решению, государство-ответчик [Украина] обязано выплатить заявителям компенсации в течение трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным. Каждый уволенный чиновник должен получить по €5 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Также в качестве компенсации расходов первому заявителю назначается €1,5 тыс. и по €300 - остальным истцам.



В октябре прошлого года ЕСПЧ принял решение, которое признало украинский закон о люстрации нарушающим права граждан. Тогда ЕСПЧ, в частности, отметил, что власти Украины своими действиями нарушили п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство) в отношении трех заявителей, а также ст. 8 к конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) в отношении всех истцов.



К соответствующему выводу европейские судьи пришли, рассмотрев пять жалоб от граждан Украины. Все они были сведены в одно дело. В сообщении суда указывалось, что "речь идет о людях, занимавших различные позиции на государственной службе не менее года в период президентства Виктора Януковича с 2010 по 2014 годы, или о тех, кто работал в аппарате КПСС". Суд постановил, что Украина должна выплатить компенсации морального ущерба и судебных издержек.



Правительство Украины подало в Большую палату Европейского суда по правам человека апелляцию.



30 декабря министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что закон о люстрации будет пересмотрен парламентом с учетом замечаний ЕСПЧ. Министр уточнил, что круг лиц, которые подпадают под действие закона, будет сужаться, а не расширяться за счет чиновников, бывших у власти с 2014 года, как ранее предлагал президент Украины Владимир Зеленский.



Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Согласно ему, под люстрацию подпадают все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.



Кроме того, под действие закона подпадают сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, причинившие "вред жизни, здоровью и имуществу" участников "майдана", а также лица, состоявшие до 19 августа 1991 года на руководящих должностях в КПСС и ВЛКСМ, политработники вооруженных сил СССР и МВД СССР, бывшие сотрудники спецслужб и лица, "имевшие отношение к политическим преследованиям участников украинского национально-освободительного движения времен Второй мировой войны и послевоенного времени".

