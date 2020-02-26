В ФСБ сообщили, что украинские браконьеры готовятся к отправке домой

Украинские браконьеры, задержанные у берегов Крыма, освобождены и отправятся домой с сопровождением при наступлении благоприятных погодных условий, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.



Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении. Был назначен административный арест на 10 суток.



"25 февраля по истечении срока отбывания наказания капитану судна-нарушителя выдано предписание на следование к месту базирования. В настоящее время неблагоприятная погода не позволяет выйти в море", - говорится в сообщении.

С улучшением погоды российские пограничники планируют сопроводить судно в целях безопасности.



По данным ведомства, материалы, подтверждающие факты осуществления незаконной добычи водных биологических ресурсов украинскими рыбаками, будут переданы сопредельной стороне для принятия решения в отношении нарушителей уполномоченными органами Украины.

