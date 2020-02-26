В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен на юге Швейцарии, сообщило во вторник Федеральное ведомство по здравоохранению Конфедерации.



"Первый подтвержденный случай (коронавируса - ИФ) в Швейцарии", - говорится в сообщении ведомства.



По его данным, случай зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, заболевший госпитализирован.



"Заболевший человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана", - отметили в швейцарском ведомстве.



Все лица, которые контактировали с заболевшим, также помещены на карантин.



"Этот первый диагностированный случай в Швейцарии не меняет оценки риска: новый коронавирус на данный момент представляет только средний риск для швейцарского населения", - указывается в сообщении.



В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. Число заразившихся там приближается к 300.

