Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.



Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.



"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного департаментом документального обеспечения офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – ред.) отсутствует", - цитирует сообщение департамента издание "Украинская правда". При этом в офисе не стали комментировать предложение депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.

