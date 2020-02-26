СМИ называют Тигипко кандидатом на пост премьера

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьера, сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве.



"Три источника в украинском правительстве сообщили Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра бывшего политика Сергея Тигипко. Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются", - пишет издание.



Отмечается, что пресс-секретарь офиса президента Юлия Мендель не стала комментировать эту информацию. Издание также обратилось в пресс-службу компании Тигипко "ТАС" за комментариями, но ответа пока не получило.

В 1992 году Тигипко вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал Приватбанк.



Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 году. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины. Тигипко баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место. Он объединил свои усилия с "Партией регионов" бывшего тогда президентом Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове.



Как бывший член правительства времен Януковича Тигипко подпадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

