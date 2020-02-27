LucasFilm создаст новую эпоху Звездных войн

Компания LucasFilm анонсировала выход материалов о новой эпохе Звездных войн - Высокой Республике. Об этом сообщается на официальном сайте франшизы Star Wars.



Новый запуск получил название Высокая Республика и будет описывать события и героев вселенной Звездных войн примерно за 200 лет до происходящего в фильмах. Разработчики описывают создаваемую эпоху как "золотой век" Республики и Ордена Джедаев.



На сайте появились рисунки с героями новой вселенной. Отмечается, что они не будут иметь отношения к персонажам и событиям уже снятых фильмов.



Фанаты Звездных войн на основании концепт-артов допустили, что в новой эпохе врагами республики могут оказаться армии фракции - Nihil.



Сообщается, что сначала появится серия книг и комиксов для разных возрастных категорий. О возможности съемок фильмов или сериалов по новой концепции пока не сообщается.





