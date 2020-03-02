Средство на базе виагры изменит состояние раковых больных

Гель, сделанный из Виагры, может помочь справиться с неприятными последствиями противораковой лучевой терапии - поражениями тканей в облучаемой зоне, пишет The Daily Mail со ссылкой на ученых из Института ядерной медицины и смежных наук в Нью-Дели. Чем дольше длится курс лечения, тем тяжелее поражения, ведь лучевая терапия не только убивает раковые клетки, но вызывает изменения в здоровых клетках кожи, провоцируя воспаление и разложение.



Новый водный гель (95% - вода, 5% - силденафил) позволяет защитить ткани и регенерировать их. Как показали эксперименты с животными, раны, вызванные облучением, заживали намного быстрее, если использовался гель. Средство инициирует высвобождение оксида азота, что усиливает приток крови, насыщенной кислородом, к пострадавшей зоне.



Сообщается, что в рамках экспериментов с крысами ученые применяли гель в ежедневном режиме в течение почти месяца после курса лучевой терапии. В итоге оказалось, что повреждение кожи было уменьшено более чем на 80%, а скорость заживления тоже выросла на 80%. Между тем, прочность на разрыв (мера того, насколько сильна поврежденная кожа) была на 45% выше в группе использовавших гель по сравнению с контрольной группой.



