Прошла первая в истории пересадка конечности от живого донора

Во Вьетнаме (в Центральном ханойском военном госпитале №108) была проведена уникальная операция - первая в мире трансплантация руки с кистью от живого донора, передает ТАСС. Операцию провели еще в конце января, и сейчас врачи смогли сделать заявление: пациент - 31-летний житель Ханоя - проходит реабилитацию, а функции кисти и предплечья постепенно восстанавливаются.



Сообщается, что в 2016 году пациент получил производственную травму, из-за которой нижняя часть левой руки и предплечья оказались сломаны и полностью деформированы. Левую руку ниже предплечья в итоге пришлось ампутировать. Донором стал человек, также пострадавший от несчастного случая на производстве. Ему руку ампутировали из-за угрозы заражения. Однако впоследствии врачи увидели, что часть ампутированной руки здорова и может быть использована для пересадки.



На сегодняшний день известно о 89 трансплантациях конечностей, которые были получены от доноров с умершим мозгом. Операция по пересадке от живого донора во вьетнамском госпитале - первая в своем роде. На нее у врачей ушло восемь часов. За это время они соединили 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей. Сразу после операции пациент мог самостоятельно пошевелить пальцами пересаженной руки.

