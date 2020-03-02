Обнаружены три секретных трейлера нового «Мира Дикого Запада»

Пользователь Reddit c ником MTC_Chickpea обнаружил три новых трейлера к третьему сезону «Мира Дикого Запада», который вернется на экраны 15 марта 2020 года.



Ролики были опубликованы на сайте Incite в разделе Privacy Act — вымышленной корпорации, которая фигурирует в сериале. Трейлеры были скрыты от любопытных глаз: чтобы их обнаружить, пользователь Reddit зашел на сайт со включенным VPN и очищенной историей браузера.













