Сурков назвал причину ухода из Кремля

Быший помощник президента России Владислав Сурков назвал причиной своей отставки "изменившийся контекст" по Украине. Об этом он рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое опубликовано на портале Актуальные комментарии.



"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - говорит Сурков.



При этом он не уточнил, в чом заключаются изменения, но добавил, что причину отставки близко к истине изложили российские журналисты Соловьев и Венедиктов.



"Мне удалось некоторые комменты по моему уходу прочитать. Некоторые довольно правильные. Не точные, конечно, в деталях и не слишком, возможно, доброжелательные, но по сути, в целом верные. Тогда еще сразу, в январе, Владимир Соловьев из "Коммерса" и даже Леша Венедиктов довольно верно изложили. Так что, некоторые, которым уж очень интересно, могут эти комментарии сами найти", - сказал Сурков.



Также он заявил, что принял решение об отставке добровольно."Сам. Это была чистая самоволка", - ответил он на вопрос.



"Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора", - сказал Сурков, напомнив, что хотел уйти с госслужбы еще в 2013 году. "Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема", - говорит бывший помощник Путина.



Сурков добавил, что его слова не следует понимать как выражение недовольства или неудовлетворенности: "Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет".

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Кроме того, Сурков высказал мнение, что Донбасс не вернется в состав Украины. "У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - заявил он.



Также, по его словам, Россия может строить отношения с Украиной якобы лишь через "принуждение к братству". Однако, Сурков, комментируя впечатления от президента Украины Владимира Зеленского, отметил его "легкость в мыслях".



"Не лох. Во всяком случае в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях", - добавил он.