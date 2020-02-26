А вы знаете на что способен ваш кондиционер?

Наверняка в вашем доме есть настенный кондиционер, спасающий вашу семью в жаркие летние дни – без этого помощника сложно пережить духоту и зной. Но знаете ли вы, на что еще способно современное климатическое оборудование? Нельзя забывать о том, что технологии все время развиваются и совершенствуются. Благодаря этому производители кондиционеров могут предложить пользователям целый ряд полезных в быту функций, которые помогут создать максимально комфортный внутренний микроклимат.

Мы ознакомимся с функциональными возможностями кондиционеров, о которых вы могли не знать. Подробнее ознакомиться с функциями настенных кондиционеров самых популярных производителей вы можете, перейдя по ссылке aersun.com.ua/52-kondicionery-nastennye в интернет-магазин «Aersun».

Обогрев воздуха

Свежесть и прохлада в летний зной – это, несомненно, основная и незаменимая задача кондиционера. Но данное оборудование также способно и обогреть комнату с наступлением первых холодов, когда центральное отопление еще не включено. С этой задачей справится практически любой стандартный бытовой кондиционер, однако он не сможет полноценно обогреть помещение, заменив радиатор или конвектор. Для этого существуют более мощные модели – инверторные кондиционеры.

Благодаря инверторному компрессору кондиционер способен обогревать воздух при рекордно низких температурах, вплоть до -30℃. Однако такие модели стоят гораздо дороже своих стандартных аналогов. Но стоит отметить – высокая цена полностью оправдывает себя зимой, когда кондиционер настенного типа станет заменой центрального отопления, что особенно выгодно для частных загородных домов, коттеджей, дач.

Фильтрация воздуха

Одна из наиболее полезных функций климатической техники – фильтрация воздуха. Благодаря системе специальных фильтров, которых в зависимости от моделей может быть несколько, воздух в обслуживаемой комнате будет свежим, чистым, что очень важно для здоровья человека.

Ионизация

Ионизатор в системе кондиционирования является дополнением к фильтрам, очищающим воздух. Благодаря генерации и распространению по помещению отрицательно заряженных ионов, а также многоступенчатой фильтрации достигается лучшее качество воздуха, который очищается от:

неприятных запахов с улицы;

аллергенной пыльцы растений, деревьев;

бактерий, вирусов, грибков;

плесени, спор;

опасных химических элементов, появляющихся вследствие промышленных выбросов заводов и фабрик;

выхлопных газов;

уличной пыли и пр.

Режим «Сон»

Практически каждая современная модель кондиционера оснащена ночным режимом. При его включении оборудование работает на низких оборотах, что помогает существенно снизить уровень шума и создать комфортные условия для сна. Температурные характеристики помогут создать наиболее благоприятную среду для здорового отдыха без риска простудиться и заболеть.

Осушение воздуха

В вашем доме слишком влажный воздух? Решить эту проблему поможет функция осушения. Работая в режиме осушения, кондиционер не только создает более комфортные условия для человека, но и улучшает условия для самого дома. Осушение воздуха помогает предотвратить развитие плесени и грибков, которые способны испортить ремонт и мебель в доме, а также нанести вред здоровью человека или домашних животных.

Самодиагностика

Как узнать, что кондиционер работает неисправно? Функция самодиагностики поможет вам предотвратить серьезные поломки – анализируя состояние всей системы, оборудование выдает информацию о возникающих повреждениях кондиционера, чтобы пользователь мог принять меры по их устранению.

Современные системы кондиционирования – это не просто приборы, охлаждающие воздух. Это многофункциональное климатическое оборудование, способное создать лучшие условия для вашей жизни. В интернет-магазине «Aersun» представлен широкий ассортимент современных сплит-систем – здесь без труда можно выбрать подходящий именно вам кондиционер с набором полезных функций с доставкой по всей Украине.