Во Львовской области на взятке в 2 тыс. долларов задержали полицейскую

Во Львовской области на взятке в 2 тыс. долларов задержали полицейскую. Она требовала деньги за закрытие производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.



"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении следователю одного из районных отделов полиции ГУ Нацполиции во Львовской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.



По предварительной информации, правоохранитель требовала и получила от гражданина 2 тысячи долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы умышленное нанесение побоев должностному лицу.



В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

