Украина нуждается в поддержке ООН по Крыму - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убежден, что поддержку Украины со стороны международной коалиции по вопросу незаконной аннексии Крыма надо усиливать.



Об этом он заявил во время форума "Age of Crimea" ("Время Крыма"), который проходит в Киеве по случаю 6-й годовщины сопротивления российской оккупации, сообщает корреспондент Укринформа.



"В рамках ООН сформировалась международная коалиция государств, которая активно поддерживает Украину в крымском вопросе. Я вчера имел возможность, я вернулся ночью с ООН, я был в Нью-Йорке и Женеве, встречался с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии, верховным комиссарами. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и её надо усиливать", - подчеркнул Пристайко.



Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания правам граждан на оккупированных украинских территориях.



