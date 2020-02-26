Кабмин сменил название школьного предмета с "Защиты Отечества" на "Защиту Украины"

Кабинет министров Украины сменил название школьного предмета с "Защиты Отечества" на "Защиту Украины", сообщает пресс-службы Министерства образования и науки.



"Теперь ученики школ будут изучать обновленный предмет "Защита Украине" вместо "Защиты Отечества", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "Защита Украины" - обязательный предмет для изучения в 10-11 классах. Его цель - предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.



"Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ", - цитирует министра образования и науки Анну Новосад пресс-служба ведомства.

