Появились первые результаты тестов эвакуированных

Результаты тестов на коронавирус около половины граждан, находящихся на обсервации, отрицательные. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил глава СНБО Алексей Данилов, пишет УП.



"У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу было взято 89 проб у тех людей, которые приехали из Уханя, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем сообщать нашему населению", - сказал он.



Глава СНБО уточнил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в санатории в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.



Ранее в Минздраве сообщали, что результаты тестов будут готовы в среду.



Как известно, следующую проверку планируют провести за три дня до конца обсервации.

