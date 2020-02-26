Замминистра здравоохранения назначен главным санврачом - Гончарук

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на пресс-брифинге по итогам заседания Кабинета министров в среду.



"Наша главная задача - не допустить проникновения на территорию Украины нового коронавируса или же в случае, если он будет зафиксирован, максимально его локализировать. Для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию страны такого заболевания, мы назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", - сказал он.



"С этого дня он будет персонально коммуницировать с вами, координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействию ее распространения в случае, если она будет зафиксирована. Мы как правительство приняли все необходимые меры",- добавил Гончарук.



При этом премьер подчеркнул: в Украине не зафиксирован ни один случай нового коронавируса.



В свою очередь Ляшко сказал, что должность главного санврача позволит устанавливать карантин на территории Украины.



"Зачем восстанавливаем должность главного государственного санитарного врача Украины? Представление этого врача позволит устанавливать карантин на территории страны в случае завоза особо опасных инфекций, а также внедрять ограничительные противоэпидемические мероприятия, например, запрет на массовые мероприятия, закрытие детских учебных школьных учреждений в случае, если будет распространение коронавирусного или иного особо опасного инфекционного заболевания",- сказал он.

