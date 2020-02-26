В Украине к концу рабочей недели похолодает

В ближайшие сутки с Западной Европы начнет перемещаться более прохладная и влажная воздушная масса, поэтому в северо-западной части Украины дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. В четверг, 27 февраля, в большинстве областей страны пройдут дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. Ночью в западных, северных и Винницкой областях, и днем, кроме юго-востока, пройдет небольшой дождь.



Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, в южной и восточной частях страны порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6 тепла; днем 4-9, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму 10-15 тепла.



В Карпатах ночью ожидается умеренный, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура в течение суток 0-5 мороза.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 тепла, днем +5-7.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 февраля самая высокая температура днем была +15,8 в 2008 году, самая низкая ночью -22,7 в 1928 году.



В Украине в пятницу, 28 февраля, ночью в восточных, южных и центральных областях, днем на востоке и западе Украины пройдет дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.



Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, на юге и востоке страны до 6 тепла; днем 2-7, в южной части местами 8-10 тепла; в Карпатах ночью в днем 3-8 мороза.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около нуля, днем 4-6 тепла.

