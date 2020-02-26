Турция в связи с угрозой коронавируса разворачивает полевые госпитали

Турецкие власти в рамках борьбы с коронавирусом размещают на границах страны полевые госпитали, заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.



"В приграничных зонах развернуты полевые госпитали в связи с угрозой коронавируса", - цитирует его слова агентство "Анадолу".



"Угроза коронавируса приблизилась к границам Турции, это немаловажно. Число зараженных опасной болезнью в регионе растет с каждым днем. Необходимо принять меры, предотвратить въезд инфицированных через границу," - подчеркнул министр.



Он напомнил, что все прибывающие из Китая и Ирана помещаются на 14-дневный карантин.



"Побывавших в (иранских - ИФ) городах Кум и Мешхед будут содержать в течение 14 дней в полевых госпиталях близ границы", - сказал он.



В то же время он подчеркнул, что ни одного случая заболевания коронавирусом в Турции пока не выявлено. Также он опроверг утверждения, что турецкие власти засекречивают сведения о заражении коронавирусом в Турции, указав, что подобную информацию невозможно было бы скрыть от Всемирной организации здравоохранения.



Ранее флагманский перевозчик Турции Turkish Airlines приостановил до 29 февраля рейсы в КНР, а в Иран - до 10 марта, кроме Тегерана.



Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.



По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

