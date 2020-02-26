Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что запрет осуществлять эвтаназию на коммерческой основе противоречит основному закону страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.



По мнению судьей, запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и врачей. Право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека.



При этом отмечается, что решение на эвтаназию включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.



В то же время судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

