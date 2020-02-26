Глава ПриватБанка назвал реальным риск возврата банка экс-владельцам

Суды в Украине могут принять решение о возврате национализированного ПриватБанка его экс-владельцам – олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. О таком "реальном риске" заявил глава правления банка Петр Крумханзл, сообщает The Financial Times в среду, 25 февраля.



По его словам, также существует риск, что Верховная Рада примет законопроект о выведенных с рынка банках в варианте, который даст право бывшим акционерам ПриватБанка на "щедрую компенсацию".



Крумханзл считает, что все это может привести к кризису, отказу МВФ предоставить кредитную линию, а также повлияет на курс гривны. Но основной ущерб принесет не финансовый удар, а подрыв доверия к новому правительству Украины.



"Если риторика изменится, и позиция МВФ станет негативной, то многие инвесторы фактически начнут выводить уже вложенные в страну деньги", – сказал он.



Банкир напомнил, что Игорь Коломойский подал около 800 исков в суды по делу ПриватБанка.



Издание напоминает, что под давлением международных кредиторов президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает национализацию ПриватБанка, однако был менее категоричен в вопросе о возврате банка экс-собственникам.



"Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картину, потому что та картина, которую он, исходит от его окружения", – сказал глава правления ПриватБанка.

